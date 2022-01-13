Haberler Yaşam Haberleri Metruk bina yanarak çökünce itfaiye stajyeri yaralandı
Giriş Tarihi: 13.1.2022 18:21 Son Güncelleme: 13.1.2022 18:49

Metruk bina yanarak çökünce itfaiye stajyeri yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Metruk bina yanarak çökünce itfaiye stajyeri yaralandı

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında yaşanan çökmede bir stajyer öğrenci hafif yaralandı. Çökme anında yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükpiyale Mahallesi, Zincirlikuyu Çıkmazı Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap metruk binada saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Müdahale sırasında ahşap binada çökme oldu. Çökme sırasında itfaiye stajyeri hafif yaralandı.

Yerde yatan stajyere itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu. Daha sonra öğrenci sağlık ekiplerince kontrol edildi. İtfaiye stajyerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre binalara ve camiye sıçramadan söndürülürken bina tamamen kullanılmaz hale geldi.

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Metruk bina yanarak çökünce itfaiye stajyeri yaralandı
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