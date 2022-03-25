Haberler Yaşam Haberleri Metruk binada bedeni kül halde bulunmuştu... Cesedin sırrını adli tıp çözecek
Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:38 Son Güncelleme: 25.3.2022 11:07

Metruk binada bedeni kül halde bulunmuştu... Cesedin sırrını adli tıp çözecek

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Metruk binada bedeni kül halde bulunmuştu... Cesedin sırrını adli tıp çözecek

İstanbul Fatih’te madde bağımlısı olduğu öğrenilen Mehmet Kaya, iddiaya göre ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti. Metruk binanın tuvalet kısmında bedeni kül haline gelen maktulün şüpheli ölümü hakkında savcılık harekete geçti. Ceset adli tıp kurumunda incelemeye alınırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İstanbul Fatih'te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, iddiaya göre ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir binanın içerisinde ateş yaktı. Yine iddiaya göre Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı.

EVSİZ MAKTULÜN ÇOCUĞU ÇIKTI

Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışma kapsamında kağıt toplayıcılığı yapan Sinan A., 3 senedir söz konusu metruk binada topladığı kağıt ve atıkları biriktirdiğini, Mehmet Kaya'yı 10 yıldır tanıdığını kendisinin bağımlı olduğunu söyledi. Maktulün evsiz olduğu için metruk binada yaşadığını söyleyen, Sinan A., 'Kendisinden duyduğum kadarıyla boşanmış ve 1 çocuğu vardı. Kendisi şakacı, çevrede tanınan ve kimseye zararı olmayan birisiydi. Maddeyi felç geçirdiği için bırakmıştı ancak son zamanlarda ara sıra kullandıığını öğrendim' diye konuştu.

CANSIZ BEDEBİ KÜL HALİNDE BULUNDU

Olay günü topladığı kağıtlaarı bırakmak için metruk binaya geldiğini söyleyen Sinan A., bina içerisinde kül kokusu alınca tuvalet kısmında Mehmet Kaya'nın kül haline gelmiş cansı bedeniyle karşılaştığını ifade etti. Telaşa kapılıp çevredeki vatandaşlarla durumu paylaştığını anlaatan Sinan A., maktulün düşmanı olmadığını ateş yakarken kendi kendine can vermil olabileceğini belirtti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanıklarının ifadesinin ardından Mehmet Kaya'ya ait kül halindeki beden yetkililer tarafından inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cansız bedenin bulunduğu tuvalettte yapılan inceleme sırasında Mehmet Kaya'nın kemiklerine kadar yandığı ve yangının sadece tuvalet içerisinde çıkıp çevreye yansımaması dikkatlerden kaçmadı. Genç adamın yanarak can vermesiyle ilgili şüpheli ölümün araştırılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Metruk binada bedeni kül halde bulunmuştu... Cesedin sırrını adli tıp çözecek
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