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Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:19 Son Güncelleme: 20.7.2022 10:38

Metruk binada ele geçirildi… Piyasa değeri 2 milyon lira…

İstanbul’da metruk bir binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda piyasa değeri 2 milyon lira olan sahte içki ve malzeme ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Metruk binada ele geçirildi… Piyasa değeri 2 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız ve uygunsuz koşullarda yasa dışı bir şekilde imal edilen, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır hale getirilmiş sahte içkilerin kazanlarla ve tanklarla depolandığı metruk bir binaya baskın yapıldı. 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon lira olan 7 bin 600 litre alkollü sıvı, altı plastik tank, bir damıtma kazanı, kapaklama makinesi, 400 adet bidon kapağı, 102 adet bidon, 2 havalandırma fanı, 3 elektrikli motor ve iki hortum ele geçirilerek muhafaza altına alındı. 2 suç ortağı adliyeye sevk edildi ve ikisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Metruk binada ele geçirildi… Piyasa değeri 2 milyon lira…
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