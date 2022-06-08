Metruk binada suçüstü yakaladılar… Kod adı: Zula Evi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çağlayan Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde satışı yapıldığını ve binanın "Zula Evi" olarak kullanıldığını tespit etti. Adrese gerçekleştirilen şok operasyonda bina içerisinde bulunan H.K., M.Y., İ.Y. ve A.Y. isimli dört uyuşturucu madde satıcısı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. M.Y.'nin üzerinde dört gram uyuşturucu madde bulundu.

Adreste yapılan aramalarda; 395 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. A.Y.'nin "Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek, Bulundurmak Ve Kullanmak" suçundan dolayı arandığı ortaya çıktı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen dört kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.