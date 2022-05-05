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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:31

Metruk binalarda imal edip motosikletle servis ettiler! Zehir çetesine suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Metruk binalarda imal edip motosikletle servis ettiler! Zehir çetesine suçüstü

İstanbul Polisi; metruk binalarda imal ettikleri uyuşturucu maddeleri çalıntı motosikletle adreslere servis ederek satan 5 kişilik bir çetenin üyelerini yakaladı. Metruk binalarda uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış malzemeler ve uyuşturucu maddelerle yakalanan çete üyeleri tutuklandı.

"Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına ve uyuşturucu çetelerine yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Polisi; metruk binalarda imal ettikleri uyuşturucu maddeleri çalıntı bir motosikletle adreslere servis ederek satan beş kişilik bir uyuşturucu çetesini operasyonla çökertti. 2'si bir metruk binada toplam beş uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İki metruk binada ve uyuşturucu satıcılarının ikamet adreslerinde yapılan aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki adet hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, dört mermi ve uyuşturucu maddelerin kullanımı için hazırlanmış bazı malzemeler bulundu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİ HEDEF ALDILAR

Uyuşturucu madde satıcılarının çalıntı motosikletle uyuşturucu maddeleri adreslere servis ederken yansıdıkları güvenlik kamera görüntüleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Özellikle üniversitelerde okuyan öğrencileri ve gençleri hedef alan çete üyelerinin adreslere uyuşturucu madde servisi yapmak için kullandıkları ve çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklete de el konuldu.

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Metruk binalarda imal edip motosikletle servis ettiler! Zehir çetesine suçüstü
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