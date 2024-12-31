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Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:47 Son Güncelleme: 31.12.2024 12:55

Metruk binanın balkonu iki aracın üzerine çöktü

İstanbul Sarıyer’de boş halde bulunan 3 katlı metruk binanın balkonu büyük gürültü ile çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sokakta park halindeki 2 otomobil hasar gördü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metruk binanın balkonu iki aracın üzerine çöktü

Olay saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ortaçeşme Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı, sokakta park halinde olan 2 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.İtfaiye ekipleri, hasar gören otomobilleri bulundukları yerden çıkardıktan sonra sokağa dağılan molozları temizledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Metruk binanın balkonu iki aracın üzerine çöktü
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