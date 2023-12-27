Yunus polisleri metruk evden bir düzine suçlu yakaladı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Konak bölgesi Hilal Mahallesi'nde devriye görevi yaparken 3 şüphelinin kendilerini görünce kaçtığını fark etti.
Şüpheliler izini kaybettirmek için yakınlardaki bir metruk bina içerisine gizlendi. Bunun üzerine Yunus ekipleri, saklanan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Metruk binada yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.