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Giriş Tarihi: 27.12.2023 13:44 Son Güncelleme: 27.12.2023 13:48

Yunus polisleri metruk evden bir düzine suçlu yakaladı

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, metruk eve kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler ve Yunus polisleri arasındaki kovalamaca metruk evde bitti. Yaşanan kovalamacada 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli metruk evde yakalanarak gözaltına alındı. Metruk evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yunus polisleri metruk evden bir düzine suçlu yakaladı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Konak bölgesi Hilal Mahallesi'nde devriye görevi yaparken 3 şüphelinin kendilerini görünce kaçtığını fark etti.

Şüpheliler izini kaybettirmek için yakınlardaki bir metruk bina içerisine gizlendi. Bunun üzerine Yunus ekipleri, saklanan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Metruk binada yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yunus polisleri metruk evden bir düzine suçlu yakaladı
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