MEÜ Rektörü Yaşar SABAH’ ı ziyaret etti

Rektör Yaşar, Mersin Üniversitesi'nin yeni yatırım ve projelerle emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, "Üniversitemiz Türkiye Yüzyılının bilimsel kulvarında, teknik ve akademik bilgiyi harmanlayarak yükseköğretim kurumları içerisinde bir iz bırakmayı amaçlamakta. Mersin Üniversitesi ailesinin önemli sorumluluklarından biri de; birlik ve beraberliğimizin nişanesi şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde, başımızın tacı şehit çocuğu öğrencilerimize üniversitemizin hizmetlerini ücretsiz sunmak yönünde karar aldık" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi'nde yeni bina yatırımları hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Rektör Yaşar, şu bilgileri verdi: "Yapımı tamamlanan 178 ünit kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan Diş Hekimliği Hastanesi, şehrin ve bölgenin diş sağlığı alanındaki ihtiyacının büyük bir kısmını gidermektedir. Hayata geçirilen bir diğer önemli yatırım ise Denizcilik Fakültesi binasıdır. Ülkemizin en modern Denizcilik Fakültesi binası çok yakında öğrencileriyle buluşacak. Yeni fakülte binası Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği hibe yoluyla yapılarak Üniversiteye teslim edildi. Ülkemizin en modern Denizcilik Fakültesi Binasının açılışını bu akademik yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Mersin Üniversitesi bu alanda kısa sürede bir marka olacak. Çiftlikköy Kampüsü'nde yer alan Akdeniz Kültür Merkezi güzel sanatlar galerisi ve 1.650 kişilik konferans salonuyla gelişmiş teknolojik altyapısıyla hizmete girmiştir. Ayrıca yatırım programında bulunan Çiftlikköy Kampüsü içerisinde yer alacak, 5 bin metrekarelik yeni İlahiyat Fakültesi binasının ihalesinin bu yıl içinde tamamlanmasının ardından inşaatına başlanacak."