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Giriş Tarihi: 9.6.2022

Mevlâna İdris’e gözyaşlı veda

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Mevlâna İdris’e gözyaşlı veda

Yazar, şair, fikir insanı Mevlâna İdris Zengin son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Zengin, Eyüpsultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ne defnedild

Kahramanmaraş'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden, yazar, şair, fikir insanı Mevlâna İdris Zengin dün son yolculuğuna İstanbul'da uğurlandı.
Zengin'in cenazesi dün Kahramanmaraş'tan uçakla İstanbul'a getirildi. Zengin için Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Bilal Erdoğan gibi çok sayıda önemli isim katıldı.



Taziyeleri kabul eden karikatürist Salih Zengin, ağabeyinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Mevlâna İdris Zengin'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Zengin, dualar ve gözyaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Camii'nin hemen yanında bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde toprağa verildi.

İSTANBUL'U ÇOK SEVERDİ
Zengin'in kardeşi Salih Zengin, ağabeyinin İstanbul'u çok seven bir şair ve yazar olduğunu belirterek, bundan dolayı cenazeyi İstanbul'da defnetmeye karar verdiklerini söyledi.

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Mevlâna İdris’e gözyaşlı veda
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