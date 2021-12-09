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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Mevlana’ya akın

AA
Mevlana’ya akın

Mevlana’nın “Gel” çağrısına uyan binlerce ziyaretçi, Konya’ya akın etti. Kentteki manevi havadan çok etkilendiklerini dile getiren turistler, kalplerinin arındığını ifade etti

Konya'da bu yıl "irfan vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Her yıl Mevlana'yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uydu. Binlerce turist, Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu. Mevlana'yı anma törenlerine katılan yabancı turistler, kentteki manevi havanın etkisini yaşıyor.



MÜSLÜMAN OLDU
İngiltere'den gelen Cihazi Malik, Müslüman olduğunu, ziyaret ettiği Mevlana'nın türbesinde yoğun manevi duygular yaşadığını söyledi. Maneviyattan çok etkilendiğini belirten Malik, "Mevlana'nın kabrine dua etmek için geldim. Mevlana hakkında çok şey dinledik. Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiğimde ruhani bir şeyler hissettim. Biz Müslümanların kültürü, en iyi kültür. Ziyaretimde kalbimin arındığını hissettim" diye konuştu. Mevlana'dan etkilenerek Müslüman olan ve ABD'den gelip bir süre önce Konya'ya yerleşen Craig Victor Fenter de çok özel günler yaşadığını, Allah'a duyulan aşkın her şeye sirayet ettiğini hissettiğini dile getirdi. Romanya'dan gelen Foss Brown ise 2 aydır Türkiye'yi gezdiğini ve Şeb-i Arus törenleri için geldiğini kaydederek, "Mevlana Müzesi'nde bir dinginlik hissettim. Bir kez bu müzeyi gezdim, sonra bir daha gezmem gerektiğine karar verdim. Buradan çok etkilendim" dedi. Ailesiyle İran'dan gelen 10 yaşındaki Sadeghı Motcheh Khortı da Mevlana'yı sevdiğini aktardı. Khortı, şunları söyledi: "Burası kalbimi etkiliyor. Mevlana'nın 1500-2000 beytini ezbere biliyorum. Sevgimden tekrar ede ede ezberledim hepsini."



ÇİNİ, EBRU VE HAT SERGİSİ
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Konya'da çeşitli sergi, sempozyum ve konferanslar düzenleniyor. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde (İRFA), çini, ebru, hat, tezhip gibi eserlerin yer aldığı sergi açıldı. İRFA Müdürü Zübeyir Belviranlı, öğrencilerin eserlerinden oluşan geleneksel sanatlar sergisi açtıklarını belirterek, yaklaşık 50 eserden oluşan serginin 09.00-22.30 saatlerinde ziyaret edilebileceğini söyledi. "Türbeönü Buluşmaları" etkinliği kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Topluluğu da konser verdi.

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