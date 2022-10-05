Mevlid Kandil Mesajları ve Sözleri: İşte 2022 En güzel, anlamlı, dualı ve resimli Mevlid Kandili Mesajları seçenekleri

KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!



Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.