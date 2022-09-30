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Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:37

Mevlid Kandili 2022 ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet kandil günleri ile Mevlid Kandili tarihi!

Diyanet takvimi ile belirlenen kandil günleri yılın son kandili için araştırılıyor. 2022 Mevlid Kandili tarihi İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Veladet Kandili olarak da geçen bu özel gün Hz. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle idrak edilmektedir. Mevlid Kandili Rebiüelevvel ayının 12. Gecesi içerisinde yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, Mevlidin önemi ve kelime anlamı…

Mevlid Kandili 2022 ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet kandil günleri ile Mevlid Kandili tarihi!

Mevlid Kandili 2022 tarihi Müslümanların gündemindeki yerini aldı. İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak edilen bu kandil günü ibadetle dolu geçirilecek. İslam alemi Hicri ve miladi takvimde Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi!

2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü bu kutlu gece idrak edilecek.

Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR? ANLAMI VE ÖNEMİ

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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Mevlid Kandili 2022 ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet kandil günleri ile Mevlid Kandili tarihi!
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