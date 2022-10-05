Mevlid Kandili 2022 ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili tarihi Diyanet kandil günleri takviminde!

Mevlid Kandili tarihi Diyanet kandil günleri takvimi ile paylaşıldı. Rebiülevvel ayının gelişiyle birlikte kandil günü sorgulanmaya başladı. Mevlid Kandili Hz. Muhammed'in doğumu sebebiyle idrak edilen ve ibadetle dolu geçirilen bir gece. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün, bu Cuma mı? İşte, tüm merak edilenler…