Mevlid Kandili 2022 ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili tarihi Diyanet kandil günleri takviminde!

Mevlid Kandili tarihi Diyanet kandil günleri takvimi ile paylaşıldı. Rebiülevvel ayının gelişiyle birlikte kandil günü sorgulanmaya başladı. Mevlid Kandili Hz. Muhammed'in doğumu sebebiyle idrak edilen ve ibadetle dolu geçirilen bir gece. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün, bu Cuma mı? İşte, tüm merak edilenler…
MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?
2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü bu kutlu gece idrak edilecek.
Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor.
MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
Mevlid Kandili de bu sebeple İslam dini içinde en özel günler arasında yer alıyor.
2023 KANDİL TARİHLERİ
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan ayı başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili