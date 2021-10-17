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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Mevlid kandilini idrak ettik

Mevlid kandilini idrak ettik
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Türkiye genelinde camileri doldurdu. Mevlit kandili huşu içinde idrak edildi. İstanbul'da da, yatsı namazı öncesi vatandaşlar başta Taksim, Eyüpsultan, Süleymaniye, Fatih, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere mevlit programı olan camilere akın etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunmasının ardından yatsı namazını kılan vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.
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Mevlid kandilini idrak ettik
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