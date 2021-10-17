Mevlid kandilini idrak ettik

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Türkiye
genelinde camileri doldurdu. Mevlit kandili huşu içinde idrak edildi. İstanbul
'da da, yatsı namazı öncesi vatandaşlar başta Taksim
, Eyüpsultan
, Süleymaniye
, Fatih
, Sultanahmet
, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere mevlit programı olan camilere akın etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunmasının ardından yatsı namazını kılan vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.