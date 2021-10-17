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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Mevlit Kandili bugün idrak edilecek

Mevlit Kandili bugün idrak edilecek

Son peygamber Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili, bugün idrak edilecek

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Bu gece Allah Resulü'nü anmak ve onun ötesinde anlamaya çalışmanın her şeyden önemli olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, "Mevlit kandilleri, Hazreti Peygamber'in ahlakını, ideallerini ve yaşantısını anlama ve onu örnek alma noktasında müminler için bir fırsat niteliğindedir. Diğer dini gecelerden farklı olarak bu gece özellikle Allah Resulü'nü anmak ve onun ötesinde anlamaya çalışmak her şeyden önemlidir" ifadelerine yer verdi.
Üsküdar Çamlıca Camii'nde dün akşam Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimizin örnek davranışlarını bu hafta yeniden hatırlayacağız, tefekkür edeceğiz" dedi.

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Mevlit Kandili bugün idrak edilecek
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