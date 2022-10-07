Mevlit Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? TDK ile Mevlid mi Mevlit mi? İşte doğru yazılışı

Mevlit Kandili nasıl yazılır TDK ile araştırılıyor. Türk Dili Kurumu sözlüğü ile kontrol edilen doğru yazım merak edenler ile paylaşıldı. Mevlid mi, Mevlit mi, Mevlüt mü, Mevlüd mü soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Mevlit doğru yazılışı sorgulanıyor. Peki, Mevlid Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? İşte, yanıtlar…
MEVLİT NASIL YAZILIR?
TDK sözlüğünde doğru yazım "Mevlit" şeklindedir:
Mevlit Kandili: Hz. Muhammed'in doğum günü olan Rebiyülevvel ayının on ikinci gecesinde kutlanan kandil.
Mevlit: 1. Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.
2. isim Bu mesnevinin okunduğu dinî tören:
3. isim, eskimiş Doğma, doğum.
4. isim, eskimiş Doğum yeri, insanın doğduğu yer.
Günümüz Türkçesi ile Mevlid, Mevlüt ve Mevlüd yazılışları doğru değildir.