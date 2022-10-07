Haberler Yaşam Haberleri Mevlit Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? TDK ile Mevlid mi Mevlit mi? İşte doğru yazılışı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:57

Mevlit Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? TDK ile Mevlid mi Mevlit mi? İşte doğru yazılışı

Mevlit Kandili gelişiyle birlikte Türkçe’de karıştırılan kelimelerden biri olan kandil ismi de gündemdeki yerini aldı. Mevlit Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı soruları yanıt aramaya başladı. Mevlid mi, Mevlit mi, Mevlüt mü, Mevlüd mü araştırmaları kelimenin ağız özellikleri ve dil ve alfabe değişiklikleri nedeniyle birçok farklı yazılışı olduğunu gösterdi. Peki, TDK ile Mevlid Kandili nasıl yazılır? İşte, yanıtı…

Mevlit Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? TDK ile Mevlid mi Mevlit mi? İşte doğru yazılışı

Mevlit Kandili nasıl yazılır TDK ile araştırılıyor. Türk Dili Kurumu sözlüğü ile kontrol edilen doğru yazım merak edenler ile paylaşıldı. Mevlid mi, Mevlit mi, Mevlüt mü, Mevlüd mü soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Mevlit doğru yazılışı sorgulanıyor. Peki, Mevlid Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? İşte, yanıtlar…

MEVLİT NASIL YAZILIR?

TDK sözlüğünde doğru yazım "Mevlit" şeklindedir:

Mevlit Kandili: Hz. Muhammed'in doğum günü olan Rebiyülevvel ayının on ikinci gecesinde kutlanan kandil.

Mevlit: 1. Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.

2. isim Bu mesnevinin okunduğu dinî tören:

3. isim, eskimiş Doğma, doğum.

4. isim, eskimiş Doğum yeri, insanın doğduğu yer.

Günümüz Türkçesi ile Mevlid, Mevlüt ve Mevlüd yazılışları doğru değildir.

MEVLİT KANDİLİ İSMİNE GELEN EKLER NASIL YAZILIR, KESME İŞARETİ İLE AYRILIR MI?

Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin isimlerin baş harfleri büyük harfle yazılır ve gelen ekler kesme işareti ile ayrılır:

Mevlit Kandili'ne

Mevlit Kandili'nde

Mevlit Kandili'nden

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Mevlit Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? TDK ile Mevlid mi Mevlit mi? İşte doğru yazılışı
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