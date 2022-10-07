Mevlit Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? TDK ile Mevlid mi Mevlit mi? İşte doğru yazılışı

Mevlit Kandili nasıl yazılır TDK ile araştırılıyor. Türk Dili Kurumu sözlüğü ile kontrol edilen doğru yazım merak edenler ile paylaşıldı. Mevlid mi, Mevlit mi, Mevlüt mü, Mevlüd mü soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Mevlit doğru yazılışı sorgulanıyor. Peki, Mevlid Kandili nasıl yazılır, gelen ekler ayrılır mı? İşte, yanıtlar…