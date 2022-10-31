‘Mevlüde Genç örnek olmaya devam edecek’

Almanya'da Neonazi faşistlerle mücadelenin simge isimlerden olan Mevlüde Genç'in hayatını kaybetmesinin ardından liderlerden başsağlığı mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Acısına rağmen daima barış ve dostluk çağrısında bulunarak dünyaya unutulmaz bir ders verdi. Irkçılık, tüm coğrafyaların ortak mücadelesidir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insan onurunu derinden yaralayan bu davranış biçimini ancak insanın insana emanet olduğuna inanan vicdanlar yenebilir."Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de "Mevlüde Genç, insanların içindeki iyiliğe olan inancını kaybetmemişti, bunu yapmak için her türlü nedeni olmasına rağmen. Bu da onu ülkemizdeki tüm insanlar için bir rol model haline getirmektedir" mesajını paylaştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak" paylaşımında bulundu.