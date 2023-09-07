Haberler Yaşam Haberleri Mevlüt bulma grubu yayılıyor! O ilimizde de başladı: Menüye bakıp gidiyorlar!
Giriş Tarihi: 7.9.2023 17:10 Son Güncelleme: 7.9.2023 17:13

Mevlüt bulma grubu yayılıyor! O ilimizde de başladı: Menüye bakıp gidiyorlar!

Denizli'de bir grup, bedava yemek için mevlüt bulma grubu kurdu... Gruba dahil olanlar, menüyü beğenirse belirtilen konuma giderek karnını doyurdu... Çok konuşulan o uygulama, gündem oldu... Fethiye'de de vatandaşlar “Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma” grubu kurup yemeğe koştu

İHA
Mevlüt bulma grubu yayılıyor! O ilimizde de başladı: Menüye bakıp gidiyorlar!

Denizli'de sosyal medyada kurulan 'Mevlüt bulma' grubu, Türkiye'nin gündemine yerleşti.



Gruba üye olanların menüye göre belirtilen adrese giderek bedava yemek yediği öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu o uygulama hızla yayılmaya devam etti. Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde de Fethiye mevlüt ve düğün yemeği bulma" grubunun kurulduğu belirlendi.

Fethiye'deki grupta hayır yemeği verilen yerin konumu da paylaşılırken, erken gidenlerin aynı gruptan menü paylaşımı yaparak diğer kişilerin damak zevkine göre tercih yapmasını da sağladığı belirtildi.


Üyeler arasındaki paylaşımlar da oldukça dikkat çekti. Buna göre gruptakiler, grupta önce nerelerde bedava yemek yenilebileceği ardından hayrın yapılacağı yerin konumunu gönderdi.

Aynı anda birden fazla yerde hayır yemeği olması halinde ise yemeğe erken gidenler, verilen yemeğin fotoğraflarını paylaşarak diğer üyelerin damak zevkine göre bedava hayır yemeği yemesine yardımcı olmaya çalışıyor. Yeni kurulmasına rağmen şu anda 167 üyesi bulunan grubun üye sayısı her geçen gün artıyor.

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Mevlüt bulma grubu yayılıyor! O ilimizde de başladı: Menüye bakıp gidiyorlar!
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