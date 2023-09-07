Mevlüt bulma grubu yayılıyor! O ilimizde de başladı: Menüye bakıp gidiyorlar!

Aynı anda birden fazla yerde hayır yemeği olması halinde ise yemeğe erken gidenler, verilen yemeğin fotoğraflarını paylaşarak diğer üyelerin damak zevkine göre bedava hayır yemeği yemesine yardımcı olmaya çalışıyor. Yeni kurulmasına rağmen şu anda 167 üyesi bulunan grubun üye sayısı her geçen gün artıyor.