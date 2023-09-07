Mevlüt bulma grubu yayılıyor! O ilimizde de başladı: Menüye bakıp gidiyorlar!

Denizli'de sosyal medyada kurulan 'Mevlüt bulma' grubu, Türkiye'nin gündemine yerleşti.
Gruba üye olanların menüye göre belirtilen adrese giderek bedava yemek yediği öğrenildi.
Fethiye'deki grupta hayır yemeği verilen yerin konumu da paylaşılırken, erken gidenlerin aynı gruptan menü paylaşımı yaparak diğer kişilerin damak zevkine göre tercih yapmasını da sağladığı belirtildi.
Üyeler arasındaki paylaşımlar da oldukça dikkat çekti. Buna göre gruptakiler, grupta önce nerelerde bedava yemek yenilebileceği ardından hayrın yapılacağı yerin konumunu gönderdi.
Aynı anda birden fazla yerde hayır yemeği olması halinde ise yemeğe erken gidenler, verilen yemeğin fotoğraflarını paylaşarak diğer üyelerin damak zevkine göre bedava hayır yemeği yemesine yardımcı olmaya çalışıyor. Yeni kurulmasına rağmen şu anda 167 üyesi bulunan grubun üye sayısı her geçen gün artıyor.