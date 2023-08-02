Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün yaptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki minibüs il merkezi Sultanselim Mahallesi Karadeniz Sahilyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçidin demir ayaklarına çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralanan 13 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.