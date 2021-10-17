Mevsimlik işçi olarak çalışıyordu azmetti başardı, iki üniversite bitirdi! Hem doktor hem avukat

KARDEŞİ DE DOKTOR

Bugünlerde avukatlık stajına başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen evli ve 2 çocuk babası Tarımak, "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 2010'da, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesini ise bu yıl bitirdim. Tıp fakültesinde okurken bile aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yazları tarlalarda çalıştım. Bir kardeşim daha doktor oldu, ailede dört üniversite mezunu var. Bir kardeşim de üniversitede okuyor. En küçük kardeşimiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Tarım işçisi gençlere tavsiyem hiç bir zaman eğitimlerini aksatmasınlar. İmkansız diye birşey yok. Yeter ki isteyin" dedi.