Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2’si polis, 2’si bekçi 6 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Girne Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası, mahallelinin toplanmasına neden oldu. Mahalleli bir grup ile işçiler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından inşaata kaçan mevsimlik işçiler ise yaklaşık 200 kişilik gruba taş ve tuğla atarak saldırdı. Mahalleli de işçilere silahla karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.



2 POLİS İLE 2 GECE BEKÇİSİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ve bekçiler tarafları dağıtmak için yoğun çaba sarf ederken, inşaattan atılan tuğlalar polis memuru Zafer Ö. (43) ve trafik polisi Rüstem T. ile gece bekçisi Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.'ya isabet edip, yaralanmalarına neden oldu. Polis, bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıp, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.