Mevsimlik işçilerin çocuklarına özel kurs

Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, görevlendirilen 16 öğretmen tarafından 9 sınıfta eğitim veriliyor. Doğu ve Güneydoğu illerinden kente gelen mevsimlik işçiler, bir süre önce valilik tarafından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan çadır kente yerleştirildi. Aileleri fındık hasadında olan çocuklar için Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce eğitim olanakları hazırlandı. Öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Okul öncesi, resim, İngilizce, klasik gitar ve atletizmin de yer aldığı 16 kurstan yaklaşık 250 çocuk yararlanıyor.