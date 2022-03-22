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Giriş Tarihi: 22.3.2022 08:58 Son Güncelleme: 22.3.2022 09:11

Meyve almak için manava girdi! 3 saniyede aracını çaldılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Meyve almak için manava girdi! 3 saniyede aracını çaldılar

İstanbul’da manava giren bir kişinin cadde üzerinde çalışır halde bıraktığı aracını çalan hırsız yakalandı.

İstanbul Ümraniye'de bir kişi; aracını cadde üzerinde çalışır vaziyette bırakarak alışveriş yapmak için manava girdi.

Meyve almak için manava girdi! 3 saniyede aracını çaldılar | Video

Yoldan geçen iki kişi aracı çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

35 suç kaydı bulunan G.B. yakalandı. Bir suç ortağı aranırken, çalınan araç bulundu ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

"Oto Hırsızlığı" ve "İş Yerinden Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Meyve almak için manava girdi! 3 saniyede aracını çaldılar
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