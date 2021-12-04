“Meyve suyu” dedi! İçerisinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Polisi, Bayrampaşa İlçesi'nde bir taksiyi durdurdu. Erzurum'a gitmek için otobüse binmeye hazırlanan yabancı uyruklu M.K.'nın elindeki poşet içerisinde bulunan meyve suyu kutusu incelemeye alındı. Normal gramajından daha ağır olduğu tespit edilen meyve suyu kutusunun içerisinden 195 gram Afgan Macunu çıktı. İlk olarak polislere "Meyve suyu" diyen ardından uyuşturucu maddenin bulunmasıyla gözaltına alınan M.K. ifadesinde iki bin lira değerindeki Afgan Macunu'nu Fatih'teki bir adresten satın aldığını itiraf etti. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.