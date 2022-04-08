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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:53 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:07

“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar

İstanbul’da polislere yakalanmamak için “Meyve Suyu” kutularında uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı Karagümrük Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. O.M. isimli uyuşturucu satıcısı Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yakalandı.

“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar

Elindeki poşette yapılan aramalarda "Meyve Suyu" kutusuna saklanmış halde 199 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. O.M.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise bin 866 uyuşturucu hap, 338.1 gram uyuşturucu madde ve iki hassas terazi bulundu.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar
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