Meyve yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden Kenan Uluğ idaresindeki kamyon Karacabey ilçesi Uluabat mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uluabat köprüsü üzerinden geçerken bariyerlere çarpan meyve yüklü kamyon, bariyerlerin kopmasıyla dereye düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu kamyon sürücüsü Kenan Uluğ sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Kenan Uluğ'un cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.