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Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:22 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:06

Meyve yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

İzmir-Bursa karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYHAN FİDAN
Meyve yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden Kenan Uluğ idaresindeki kamyon Karacabey ilçesi Uluabat mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uluabat köprüsü üzerinden geçerken bariyerlere çarpan meyve yüklü kamyon, bariyerlerin kopmasıyla dereye düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu kamyon sürücüsü Kenan Uluğ sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Kenan Uluğ'un cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir-Balıkesir-Bursa karayolunda kazanın olduğu bölgede çevreye saçılan meyveler ve kamyon çekiciler yardımıyla kaldırılırken, yolda bir süreliğine trafikte aksamalar yaşandı.

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Meyve yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü
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