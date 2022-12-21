Meyve yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden Kenan Uluğ idaresindeki kamyon Karacabey ilçesi Uluabat mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uluabat köprüsü üzerinden geçerken bariyerlere çarpan meyve yüklü kamyon, bariyerlerin kopmasıyla dereye düştü.