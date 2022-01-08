Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı

Hakan Yılmaz’a annesi biyolojik babasının iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla Yılmaz’ın mezarı açıldı, DNA örneği alındı. İnceleme sonucu iş insanının Hakan Yılmaz’ın babası olduğu kesinleşti
Bursa'da 2010'da riskli bir ameliyata giren Tülay Korkmazer, yüksek mühendis olan oğlu Hakan Yılmaz'a şok bir itirafta bulundu. Biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. İşadamının 2007'de öldüğünü öğrenen Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.
Yılmaz, 2020'de üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Bursa 5. Aile Mahkemesi, nisanda Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. Hakan Yılmaz, DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığını kanıtladı. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı. Hamitler Kent Mezarlığı'nda bulunan mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekâlet verdiği avukatlar katıldı. DNA örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. İncelemenin ardından Yılmaz'ın, Ahmet Necati Yılmaz'ın biyolojik oğlu olduğu netlik kazandı. Yılmaz, iş insanının nüfusuna kaydeedilecek.