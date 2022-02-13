Mezar başında tahliye isyanı

İbrahim Can Asanı’yı öldürmekle suçlanan tutuklu 3 kişiden ikisi mahkeme tarafından tahliye edildi. İbrahim’in annesi karar üzerine oğlunun mezarına gitti. Mezar başında “Böyle adaletsizlik olmaz” dedi
Bursa'da geçen yıl 9 Haziran'da Semih Tatlı (27) ve Tugay Aras (21) kaza yüzünden İbrahim Can Asanı (23) ile tartıştı. İki arkadaş ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayarak yaşananları anlattı. Oktay Doğru, Furkan U. (20) ile birlikte arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, İbrahim Can Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Can Asanı, hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru Oktay Doğru, Semih Tatlı, Tugay Ayas tutuklandı. Furkan U., serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son duruşmada sanıklar Semih Tatlı ile Tugay Ara, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini istedi. Mahkeme, Asanı'nın ölümünün aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle değil, vücuduna isabet eden kurşundan olduğunu içeren, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, ölen genci dövüp tekme attığı öne sürülen Tatlı ve Aras'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Oktay Doğru'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
MEZAR BAŞINDA TAHLİYE SİTEMİ
Oğlunun ölümüne tanık olduktan sonra, satışa çıkardığı evinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan, pencereden bakamayan anne Gülsevim Asanı, tahliye kararı verilen duruşma sonrası oğlunun kabrini ziyaret etti. Alınan kararı mezardaki oğluna söyleyen acılı anne, "Oğlum bu kararda benim suçum yok. Yargıya çok güvendim ama yanıldım" dedi. Gülsevim Asanı şöyle konuştu: "Kapımın önünde 4 kişi tarafından oğlum hem vuruldu hem de dövüldü. 23 yaşındaki oğlum toprağın altında yatıyor. Belki onlar ailesini kucakladı. Allah'a sığındım. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Katilleri de adli kontrol şartıyla dışarı salınıyor. Var mı böyle bir dünya? Gencecik adamı toprağa sokuyor, 8 ay sonra dışarı salınıyor. Ben adalet istiyorum." DHA