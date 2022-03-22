Mezar kazdıran yanlış teşhise tazminat! Boş yere kemoterapi hem kanser ilacı kullandı

Gaziantepli mali müşavir H.A. yaşadığı bel ağrısı nedeniyle başvurduğu özel bir hastanede omuriliğinde bulunan kitle için yapılan patolojik inceleme sonrasında verilen "kötü huylu" raporunun ardından kanser tedavisi gördü. Yakınlarının önerisi üzerine Gaziantep Üniversitesi'ne de başvuran H.A., yapılan inceleme ardından tümör için "iyi huylu" tanısı konulması üzerine ilk raporu veren merkez hakkında tazminat davası açarak, toplam 30 bin lira manevi tazminat kazandı.



(Avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu)

4 yıl önce belinden rahatsızlanan mali müşavir H.A., başvurduğu özel bir hastanede yapılan tetkiklerde omuriliğinde kitle tespit edildi. Hastanede alınan kitle, hastanenin anlaşmalı olduğu Gaziantep ve Antalya'daki 2 ayrı patoloji merkezine gönderildi. 2 merkezde de yapılan incelemede kitlenin "kötü huylu" tümör olduğu belirtilerek H.A'ya kanser teşhisi konuldu. Raporlar üzerine H.A.'ya kanser tedavisi uygulandı. Hem kemoterapi gören hem de ilaç kullanan H.A. bu süreçte "kısa sürede ölürüm" düşüncesiyle mezarını bile hazırlattı. Tedavisi devam eden hasta, bir yakının önerisi üzerine Gaziantep Üniversitesi'ne de başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından patolojik inceleme için omuriliğindeki kitleden yeniden numune alındı.

Hastanede yapılan incelemede kitlenin "iyi huylu" olduğu belirtilince aldığı ilk raporların yanlış olduğunu öğrenen H.A. avukatı İmam Akgün Çuhadaroğlu aracılığıyla patoloji merkezlerine manevi tazminat davası açtı. Gaziantep 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada; mahkeme Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapor doğrultusunda ilk raporu veren merkezlerin H.A.'ya 15 bin, eşi K.A.'ya 7 bin 500 ve annesi H.A.'ya 7 bin 500 lira olmak üzere 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Müvekkilinin yanlış teşhis nedeniyle ölümü bekler hale geldiğini ve mezarını bile hazırlattığını belirten avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu, "İlk raporun ardından müvekkilim kanser tedavisi gördü. Yakınlarının önerisi üzerine yapılan ikinci patoloji incelemesinde tümörün iyi huylu olduğu tespit ediliyor. Bunun sonucunda müvekkilim, eşi ve annesi adına manevi tazminat davası açtık. Davamızın adli tıp raporu ile de haklılığı ortaya çıktı. Mahkeme davamızı kısmen kabul ederek, müvekkilim, eşi ve annesine toplamda 30 bin TL manevi tazminata karar verdi. Sağlık en önemli konudur, burada yapılacak yanlış insanların hayatına mal olabilir. Vatandaşlarımızın karşılaştığı bu gibi durumlarda haklarını aramalarını öneriyoruz" diye konuştu.