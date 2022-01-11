Mezar taşı hırsızı, mermerci çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 10 ay önce mezar taşlarını çalan I.B. (52) daha sonra aynı yerde tekrar mezar taşı çalınca jandarma ekiplerince yakalandı. Mermerci ustası olduğu öğrenilen hırsızın çaldığı mezar taşlarının üzerini silerek aynı mezar taşlarını 500 TL'ye sattığı öğrenildi. Aynı mezarlıkta daha önce de 3 kez mezar taşları çalındığı ve bu nedenle muhtarlık tarafından mezarlığa güvenlik kamerası taktırıldığı öğrenildi. Mezar taşı hırsızı, karakolda verdiği ifadede "Şeytana uydum, özür diliyorum" dedi.