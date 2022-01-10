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Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:42 Son Güncelleme: 10.1.2022 17:01

Mezar taşı hırsızı yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Mezar taşı hırsızı yakalandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 10 ay önce mezar taşlarını çalan kişi daha sonra aynı yerde tekrar mezar taşı çalarken Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi Mezarlığında geçtiğimiz Mart ayında farklı günlerde mezar taşları çalan şüpheli için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde hırsız yakalandı.

Mezarlık civarında devriyeyi artıran ve çevreye kamera kuran jandarma ekipleri, kameraları takibe aldı. Mezar taşları çalmak için tekrar mezarlığa gelen I.B. (52) çaldığı mezar taşlarını yol kenarında bekleyen otomobilinin bagajına koyarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mezar taşı hırsızı yakalandı | Video

Çaldığı mezar taşlarını 500 TL'ye sattığı ve mermer işçisi olduğu belirtilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Mezar taşı hırsızı yakalandı
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