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Giriş Tarihi: 2.12.2022

‘Mezar taşına katilinin soyadı yazılmasın’

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
‘Mezar taşına katilinin soyadı yazılmasın’
Denizli Pamukkale'de 18 yaşındaki Elif Irmak'ın eşi tarafından vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medyada vatandaşlar isyan etti. Pamukkale ilçesinde Ahmet Emre Irmak (24) henüz bir yıl önce evlendiği eşi Elif Irmak'ı (18) tartışma sonrası saçından tutarak sürükleyip göğsünden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu belirtilen Ahmet Emre Irmak savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Elif'i vahşice öldüren Ahmet Emre Irmak'a tepki yağdı. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, "18 yaşında olduğuna mı üzüleyim, bu yaşta böyle bir adamla aile izniyle evlenecek kadar cahil olduğuna mı? Kızlarımızı okutmaktan başka çare göremiyorum. Bu yaşta bir çocuğun yeri okuldur, kocasının evi değil. Allah rahmet eylesin. Kadına şiddete hayır yeter artık Elif'ler ölmesin. Hiçbir kadının mezar taşına, katilinin soyadı yazılmasın" ifadelerini kullandı.

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‘Mezar taşına katilinin soyadı yazılmasın’
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