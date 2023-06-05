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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Mezarı paylaşamadılar

Annesi trafik kazasında ölen Berat’ı Bursa’da toprağa verdi. Ancak boşandığı eşi kendisine söylemeden mezarı Kocaeli’ne nakletti. Ayşe Karadeniz şimdi oğlunun boş mezarı başında ağlıyor

İHA
Mezarı paylaşamadılar
Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen yıl haziran ayında trafik kazası geçiren Berat Tav, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine gözü yaşlı anne Ayşe Karadeniz 11 yıl önce ayrıldığı eşi Mahmut Tav ile uzlaşarak, vefat eden oğlunu Turan Köy'de bulunan aile mezarlığına defnetmeye karar verdi. Bunun üzerine hastaneden cenazelerini alan anne ve baba oğlu için düzenlenen cenaze töreninin ardından çocukları Berat Tav'ı toprağa verdi. Bir hafta sonra oğlu için mevlit okutan Ayşe Karadeniz kapısında polis ekiplerini buldu. Anne Ayşe Karadeniz'in iddiasına göre oğlunun cenazesi babası tarafından mezardan çıkarılıp, memleketi Kocaeli Kandıra'ya götürüldüğünü öğrendi.



Gözü yaşlı anne Ayşe Karadeniz, "Kestel Jandarma Komutanlığına giderek suç duyurusunda bulundum. Kızım bu olayı duyduğunda sinir krizi geçirdi. Onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Ben acımı yaşayamıyorum. Babası da İstanbul'da yaşıyor. İstediğim zaman oğlumun mezarına gidemiyorum. Ben oğlumun toprağına sarılıp, öpemiyorum, koklayamıyorum. Bu nedenle davanın bir an evvel açılmasını ve mezarın getirilmesini istiyorum" diye konuştu.
Baba Mahmut Tav ise "Oğlumu sahipsizler mezarlığı gömmüşler. Bursa'da Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvurdum. Belediye de 'Savcı sana verdi, babası sensin. Oğlunu istediğin yere koyabilirsin' dedi. Ben de alıp köyüme, Kocaeli Karaağaç köyüne getirttim. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum" dedi.

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Mezarı paylaşamadılar
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