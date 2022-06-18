Haberler Yaşam Haberleri Mezarlık dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix dizisi Mezarlık nerede çekildi, ikinci sezon gelecek mi, konusu ne?
Giriş Tarihi: 18.6.2022 23:58

Mezarlık dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix dizisi Mezarlık nerede çekildi, ikinci sezon gelecek mi, konusu ne?

Mezarlık dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix dizisi Mezarlık nerede çekildi, ikinci sezon gelecek mi, konusu ne?

Mezarlık Netflix’in yeni yerli yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı dizi, aksiyon ve polisiye türündedir. Yerli Netflix orijinal yapımı olan Mezarlık dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni yayına giren Mezarlık kaç bölüm, ikinci sezon gelecek mi soruları aratılmakta. İşte dizi hakkında aratılanlar!

Mezarlık dizisi Netflix'in son yerli yapımı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de çok sevilen polisiye türünde yayına giren dizi, kadın cinayetleri üzerine yoğunlaşıyor. Ön yargı ve toplumsal sorunlar üzerine eleştirel yapım olması bekleniyor. Mezarlık kaç bölüm, ikinci sezon gelecek mi soruları aratılmakta. Peki, Mezarlık konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar!

MEZARLIK DİZİSİ KONUSU

Polisiye – cinayet temalı dizinin konusu şöyle:

Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem'in karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil, bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir.

MEZARLIK DİZİSİ OYUNCULARI

Birce Akalay

Olgun Toker

Şehsuvar Aktaş

Hakan Meriçliler

Kubilay Penbeklioğlu

Berna Öztürk

Sezgin Uzunbekiroğlu

Cem Sürgit

Baran Güler

Elif Sevinç

Burak Sarımola

Bora Karakul

MEZARLIK DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Mezarlık dizisi dört bölüm yayınlandı. Bu sezonun dört bölüm olması bekleniyor.

MEZARLIK İKİNCİ SEZON GELECEK Mİ?

Mezarlık dizisinin ikinci sezonu geleceği kesin değil. İzlenme sayısına göre belli olacağı düşünülüyor.

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Mezarlık dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix dizisi Mezarlık nerede çekildi, ikinci sezon gelecek mi, konusu ne?
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