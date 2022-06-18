Mezarlık dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Netflix dizisi Mezarlık nerede çekildi, ikinci sezon gelecek mi, konusu ne?

Mezarlık dizisi Netflix'in son yerli yapımı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de çok sevilen polisiye türünde yayına giren dizi, kadın cinayetleri üzerine yoğunlaşıyor. Ön yargı ve toplumsal sorunlar üzerine eleştirel yapım olması bekleniyor. Mezarlık kaç bölüm, ikinci sezon gelecek mi soruları aratılmakta. Peki, Mezarlık konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar!