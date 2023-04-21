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Giriş Tarihi: 21.4.2023 11:48 Son Güncelleme: 21.4.2023 11:56

Mezarlık ziyaretinden dönüyordu: Karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı

Bodrum’da mezarlık ziyaretinden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Asar Kocadon, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocadon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Mezarlık ziyaretinden dönüyordu: Karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı

Bodrum Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde mezarlıktan dönen 66 yaşındaki Fatma Asar Kocadon durakta indi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kocadon'a caddeden geçen M.B. idaresindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kocadon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Fatma Asar Kocadon'un geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un akrabası olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Mezarlık ziyaretinden dönüyordu: Karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı
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