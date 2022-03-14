Mezarlık ziyaretine geldiler, tüfekle vurulmuş erkek cesedi ile karşılaştılar

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar bir mezarın yanında hareketsiz vaziyette duran bir kişiyi fark etti.

Yerde yatanın göğüs kısmından vurulmuş bir erkek olduğunu anlayan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin tüfekle kalbinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis Olay Yeri ekipleri, kalbinden vurulan kişinin 45 yaşındaki İbrahim Köse olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köse'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Köse'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucu sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Şüpheli ölüm ile ilgili olarak inceleme başlatılırken Köse'nin yanında bulunan av tüfeği ekiplerce muhafaza altına alındı.