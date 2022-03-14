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Giriş Tarihi: 14.3.2022 09:51 Son Güncelleme: 14.3.2022 09:53

Mezarlık ziyaretine geldiler, tüfekle vurulmuş erkek cesedi ile karşılaştılar

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Mezarlık ziyaretine geldiler, tüfekle vurulmuş erkek cesedi ile karşılaştılar

Denizli’de mezar ziyaretine gelen vatandaşlar tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis ekipleri kalbinden tüfekle vurularak öldürülen adamın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar bir mezarın yanında hareketsiz vaziyette duran bir kişiyi fark etti.

Yerde yatanın göğüs kısmından vurulmuş bir erkek olduğunu anlayan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin tüfekle kalbinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis Olay Yeri ekipleri, kalbinden vurulan kişinin 45 yaşındaki İbrahim Köse olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köse'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Köse'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucu sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Şüpheli ölüm ile ilgili olarak inceleme başlatılırken Köse'nin yanında bulunan av tüfeği ekiplerce muhafaza altına alındı.

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Mezarlık ziyaretine geldiler, tüfekle vurulmuş erkek cesedi ile karşılaştılar
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