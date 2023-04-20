Mezarlık ziyaretine giderken kazada öldü

Şiddetli çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslar Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan 74 yaşındaki baba Salih Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahtiyar Karaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince soruşturma başlattı.