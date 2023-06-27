Haberler Yaşam Haberleri Mezarlık ziyaretine giderken takla attılar: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 27.6.2023 17:41 Son Güncelleme: 27.6.2023 18:02

Mezarlık ziyaretine giderken takla attılar: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul'da bayramın arefe gününde TEM Esenyurt Hadımköy mevkiinde mezarlık ziyaretine giden ailenin bulunduğu aracın takla akması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Mezarlık ziyaretine giderken takla attılar: 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Mezarlık ziyareti sırasında meydana gelen kaza, TEM Esenyurt Hadımköy mevki Edirne istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç kaza yaptı.

İddiaya göre, sıkıştıran bir araca çarpmamak için direksiyon kıran Mikail Cici bariyerleri aşarak yeşil alana uçtu. Takla atan aracın sürücüsü Mikail Cici ağır yaralandı. Araçtaki 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte de sıkışıklık yaşandı.

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Mezarlık ziyaretine giderken takla attılar: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
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