Mezarlıklarda çirkin görüntüler

Bir sosyal medya kullanıcı, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak için sular kesik. Bu anda olur mu bu? İstanbul'dan defolup gidin… Yazık size CHP" diye sitem ederken, Vildan Pehlivan adındaki bir başka vatandaş ise "Acaba siz belediye olarak Kozlu Dedeler Topkapı mezarlıklarının çöp halinden ne zaman utanacaksınız? Dedeler Mezarlığı karşısındaki Süryani Mezarlığı'nın temizliğinden utanın" ifadelerine yer verdi. Filiz Akın adlı sosyal medya kullanıcısı da "Mezarlıkların belli alanlarını temizleyip diğer yerleri bakımsız bırakmanız… Karacaahmet Mezarlığı gasılhanenin tam karşısı, mezarlık leş ne bayram temizliği ne güvenlik.." şeklinde ifadelere yer vererek tepki gösterdi.