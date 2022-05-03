Mezarlıklarda çirkin görüntüler

İstanbul'un mezarlıkları 1994 yılı öncesine döndü. İstanbullunun alıştığı temiz ve bakımlı mezarlıklar gitti yerine çöp birikintileriyle dolu, su akmayan çeşmeler geri geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular vefat eden yakınlarının Ramazan Bayramını tebrik etmek amacıyla kabristanlara ziyarete gitti.
Ancak, mezarlıkların içerisindeki çöp birikintileri vatandaşların tepkisini çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yapmadığı temizliği ve bakımı İstanbullular yerine getirdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
İBB yönetiminin mezarlıklarda özellikle bayram öncesi temizlik ve bakımı yapmamasına sosyal medyadan da vatandaşlar tepki gösterdi.
Bir sosyal medya kullanıcı, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak için sular kesik. Bu anda olur mu bu? İstanbul'dan defolup gidin… Yazık size CHP" diye sitem ederken, Vildan Pehlivan adındaki bir başka vatandaş ise "Acaba siz belediye olarak Kozlu Dedeler Topkapı mezarlıklarının çöp halinden ne zaman utanacaksınız? Dedeler Mezarlığı karşısındaki Süryani Mezarlığı'nın temizliğinden utanın" ifadelerine yer verdi. Filiz Akın adlı sosyal medya kullanıcısı da "Mezarlıkların belli alanlarını temizleyip diğer yerleri bakımsız bırakmanız… Karacaahmet Mezarlığı gasılhanenin tam karşısı, mezarlık leş ne bayram temizliği ne güvenlik.." şeklinde ifadelere yer vererek tepki gösterdi.