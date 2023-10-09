Mezarlıkta kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'devatandaşlar mezarlıkta erkek cesedi buldu. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen kişinin Fehmi L. olduğu anlaşıldı. Merkez Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlığa gelen vatandaşlar yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan birini gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Fehmi L. olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Fehmi L.'nin cesedi yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Fehmi L.'nin katil ya da katillerini yakalamak için çalışma başlattı.