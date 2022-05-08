Mezarlıktan geçirilmek istenen yola vatandaşlardan tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Ben de bu yolu açmazsam adam değilim" demesi büyük tepkilere neden oldu. Yaklaşık 300 yıllık mezarlığın ortasından yol geçirme çalışmaları mahalle sakinlerini çileden çıkartmış ve bazı vatandaşlar iş makinalarının altına yatarak, çalışmalar durdurulmak istenmişti. Onlarca mahalle sakine Çakmaklar Mezarlığına gelerek tepki elmeni gerçekleştirmişlerdi.

Mahalle sakinleri, Bolu Belediyesinin gece yarısı yeniden yol açma çalışması yapacağını alan Çakmaklar Mahallesi sakinleri, mezarlık çevresine gelerek sabaha kadar nöbet tuttular. Önceki gün bir dozerin mezarlık içerisine girmesiyle, yapılan çalışmada ölen vatandaşların kemiklerinin çıkması üzerine tepkiler iyiden iyiye artınca bölgeye AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın gelmiş ve derhal çalışmaların durdurulmasını isteyerek, kanunen böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini Belediye Başkanı Tanju Özcan'a duyurmuştu. Bu duyurunun ardından olay yerine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'de gelerek, dakikalar süren tartışmalar ortaya çıkmıştı.

AK PARTİLİLER MAHALLELİLERLE NÖBET TUTTU

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve parti yönetiminden bazı isimler gece yarısı çalışma yürütülen bölgeye geldi. AK Partililer, mahalle sakinleriyle birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar mezarlık bölgesinde nöbet tuttu.

Burada bir açıklama yapan Suat Güner, "Gece yatağımızdan kalkarak buraya geldik. Gece yarısı şafak operasyonu gibi bir şey yapmaya çalıştılar. Mezarlıklar bizim için uhrevi yerlerdir. Ama maalesef mezarlığa kepçe ile giren bir zihniyet var. Gecenin bir yarısı burada ne yapmaya çalışıyorsunuz. Hırsız gibi gece yarısı neyin nesi bu. 'Yolu açmazsam adam değilim' diyen Tanju Özcan'a mahalle halkı müsaade etmeyecek. Burada mevzuata aykırı bir durum söz konusu." dedi. Mahalle sakinlerinin ve AK Partililerin yaptıkları haklı duruş sayesinde mezarlık içerisindeki yol azma çalışmaları durduruldu.

"BU YOLU AÇTIRMAYACAĞIZ"

Sabaha kadar mezarlık içerisinde ve çevresinde nöbet tutulurken mahalle Muhtarı İsmail Candan; "Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibi burada hakız hukuksuz işler yapmaya çalıştı. Buyurun açsında görelim bakalım. Amaçları burudan bir rant sağlamak. Burası şahsın malı değil, halkın malıdır. Bu yol buradan kesinlikle geçmeyecektir. Gece yarısı yolun yarısına kadar çakıl dökülmüş. Bunu fark edince mahalleli olarak hemen nöbet tutmaya başladı. Tanju Özcan aklı sıra köylü kurnazlığı yapmaya çalıştı" dedi.