’Mezopotamya Sümbülü’ çiçek açtı

Alman eczacı ve bitki toplayıcısı Paul Sintenis tarafından ilk kez 1888 yılında Halfeti'de toplanan bitki, 977 yılında "Speta" isimli yabancı bir araştırmacı tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştı. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa 3.Bölge Müdürlüğü ekiplerince biyolojik çeşitlilik izleme programı kapsamında bu yıl da yayılış gösterdiği alanda hoş sümbülleri gözlemledi.

SADECE HALFETİ'DE YETİŞİYOR

DKMP Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Hoş Sümbül olarak da bilinen Mezopotamya Sümbülü'ne, ( 'Scilla 'Mesopotamica Speta') dünyada sadece Halfeti'deki iki lokasyonda bulunduğu belirtilerek "Yöresel adı Mezopotamya Sümbülü (hoş sümbül) olan bitki mart ayında çiçeklenir. Bölge müdürlüğümüzce biyolojik çeşitlilik izleme programı kapsamında bu yıl da yayılış gösterdiği alanda gözlemlendi. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğini koruyor, gözlemliyor; gelecek nesillere bu zenginliğin ulaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" denildi.