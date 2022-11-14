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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Mezun olduğu tarihi okulu restore ettiriyor

Kayserili işadamı Mustafa Yalçınkaya, 6 kardeşiyle birlikte yatılı olarak okuduğu öğretmen okulunu, 5 milyon lira harcayarak restore ettiriyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mezun olduğu tarihi okulu restore ettiriyor
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı kırsal Pazarören Mahallesi'nde 1938'de açılan Pazarören Mimar Sinan Öğretmen Okulu, yıllarca köy ilkokullarına öğretmen yetiştirdi. 2014'te Pazarören Anadolu Lisesi'ne dönüşen okul, daha sonra atıl kaldı. O okulun öğrencilerinden biri de Mustafa Yalçınkaya'ydı.



Pınarbaşı'nda dünyaya gelen ve babası çerçi olan Yalçınkaya, 6 kardeşiyle birlikte zor şartlarda ve yatılı olarak okumuştu. Kardeşleriyle, öğretmen olarak hayata atılan Yalçınkaya, Türkiye'nin önemli petrol şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanlığına kadar yükseldi. Okulun atıl kaldığını öğrenen Yalçınkaya, 5 milyon lira bağışlayarak ana binanın yanı sıra diğer binaların restorasyonunu da üstlendi.



Röleve ve restitüsyon çalışmaları eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut tarafından yaptırıldı. Okulun yeniden eski haline getirilmesi için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile protokol imzalayan Yalçınkaya, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Proje Okulları Şube Müdürü olan kardeşi İhsan Yalçınkaya ile birlikte okulda incelemeler yaptı.



Okulda eğitim gördüğü sınıfı da gezen Mustafa Yalçınkaya, duygusal anlar yaşadı. Yalçınkaya, "Bulunduğum mevkiimi bu okula borçluyum. Bu okul çerçi bir babanın 7 çocuğundan 6'sını okutup öğretmen yaptı. Bu okul sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlıyorum.



Bana ve kardeşlerime bu fırsatı veren devletim, okulum ve toprağımla helalleşmek için ana binanın restorasyonunu üstlendim. Diğer binaların restorasyonu için de söz veriyorum. Bu binaların hizmet içi eğitim enstitüsü olması için çalışacağım" dedi.

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Mezun olduğu tarihi okulu restore ettiriyor
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