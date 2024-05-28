Mezuniyet töreninde “Evlilik teklifi”

Mersin Üniversitesi(MU) 2023-2024 mezuniyet töreninde mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Erol yaşar, "Bugün mutlulukları paylaştığımız ve birlikte sevincimizi çoğalttığımız bir gurur günü. Bugün, büyük Mersin Üniversitesi ailesinin göz bebeği sevgili öğrencilerimizin mezuniyetini kutlamak için bir araya geldik. Sevgili öğrencilerim, ikinci yuvanız olan Mersin Üniversitesi'nin kapısı sizlere her zaman açık olacak. Mezun olmakla bizlerden ve bu yuvadan ayrılmıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın." dedi.

Üniversite stadyumunda düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, MÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile diğer yetkililer ile birlikte mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde renkli sahneler de yaşandı. Turizm Fakültesi öğrencilerinden Görkem Karaman mezuniyet töreninde unutulmaz bir ana imza attı. Kep atma sırasında Görkem, arkadaşları ve öğretmenlerinin şaşkın bakışları arasında Şenay Deveci'ye evlilik teklifi etti. Evlilik teklifi eden ve "Evet" karşılığını alan Görkem Karaman, mezuniyetin hayatındaki en önemli anlardan biri olduğunu, ancak bu anı daha da özel kılmak istediğini belirtti. Törene katılan aileler, arkadaşlar ve öğretmenler, bu romantik anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdiler.