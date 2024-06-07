Mezuniyet töreninde korkunç kaza: Led ekran sahnedekilerin üzerine düştü: 6 yaralı

İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ELEV Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde dev led ekran, sahnedekilerin üzerine düştü. Korkunç kazada 6 kişi yaralandı.Olay dün akşam saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki toplu mezuniyet törenini sonunda, öğrenciler, öğretmenler ve veliler sahnede toplu olarak fotoğraf çektirmek istedi.Tam bu sırada sahnedekilerin üzerine arkalarındaki dev led ekran düştü. Büyük panik yaşanırken, ekranın altında kalan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili okul yjnetiminden bir kişi gözaltına alındı. Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı dikkat çekiyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.-