Haberler Yaşam Haberleri Mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi
Giriş Tarihi: 12.6.2023 11:01 Son Güncelleme: 12.6.2023 11:04

Mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi

Trabzon’un Arsin ilçesinde Kur'an Kursunda düzenlenen mezuniyet töreninde ikram edilen yemek sonrası rahatsızlanan 188 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri sonrası 181 kişi taburcu edildi, 7 kişi ise takibi amaçlı kontrol altına alındı. Valilik konuyla ilgili inceleme başlattı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yeşilyalı Kur'an Kursu'nda akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreninde ikram edilen yemek sonrası katılımcılar rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 188 kişi, başvurdukları ilçe ve kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Uygulanan tedavinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 181 kişi taburcu edildi, takip amaçlı 7 kişinin tedavisi de sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Yeşilyalı Kur'an Kursu'nda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemekten yiyenlerin bir kısmı, bir süre sonra bulantı, kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarımıza başvuruda bulunmuştur. Hastanelerimize başvuruda bulunan toplam 188 kişiden 7 kişinin takip amaçlı yatışları yapılmıştır. Diğerlerinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmişlerdir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

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Mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi
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