Mezuniyete hazırlanırken hayattan koptu!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde okuyan sınıf arkadaşları Nezaket Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için arkadaşlarıyla bir organizasyon yapmak istedi.



Zeynep Bağrıyanık

Sosyoloji bölümü öğrencilerinin mezuniyetlerini kutlamak için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye giden iki arkadaş dönüş yolunda kaza geçirdi. Atatürk Üniversitesinin şehirlerarası yola bağlantısı olan Çat Yoluna çıktıkları anda üst geçiti kullanmak yerine yoldan karşıya geçmek isteyen kızlara, yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kızlara hemen çevredirler müdahale etti. Olay yerine gönderilen ambulans ekipleri, yaralıları 200 metre uzaklıkta bulunan Erzurum Şehir Hastanesine götürdü.

Hastanede Zeynep Bağrıyanık, iç kanaması nedeniyle gece saatlerinde iki defa ameliyata alındı. Nezaket Tanas ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.