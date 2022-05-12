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Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:00 Son Güncelleme: 12.5.2022 10:37

Mezuniyete hazırlanırken hayattan koptu!

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Mezuniyete hazırlanırken hayattan koptu!

Atatürk Üniversitesinde okuyan iki kız, 15 gün sonra gerçekleştirecekleri mezuniyet töreni için bir restoranla görüşmeye gitti. Organizasyonu ayarlayan kızlara dönüş yolunda araba çarptı. Ağır yaralanan kızlardan Zeynep Bağrıyanık hayatını kaybetti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde okuyan sınıf arkadaşları Nezaket Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için arkadaşlarıyla bir organizasyon yapmak istedi.


Zeynep Bağrıyanık

Sosyoloji bölümü öğrencilerinin mezuniyetlerini kutlamak için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye giden iki arkadaş dönüş yolunda kaza geçirdi. Atatürk Üniversitesinin şehirlerarası yola bağlantısı olan Çat Yoluna çıktıkları anda üst geçiti kullanmak yerine yoldan karşıya geçmek isteyen kızlara, yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kızlara hemen çevredirler müdahale etti. Olay yerine gönderilen ambulans ekipleri, yaralıları 200 metre uzaklıkta bulunan Erzurum Şehir Hastanesine götürdü.

Hastanede Zeynep Bağrıyanık, iç kanaması nedeniyle gece saatlerinde iki defa ameliyata alındı. Nezaket Tanas ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Mezuniyete hazırlanırken hayattan koptu!
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