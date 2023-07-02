MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu’ndan Gürcistan’a ziyaret

Gürcistan'da resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve beraberindekiler Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, iki devlet arasındaki ortaklığın öneminden bahsettiler. Vakhtang Gomelauri, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetleri arasındaki yakın işbirliğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın kabiliyetlerinin geliştirilmesindeki önemli rolüne vurgu yaptı.

Görüşmelerde iki devlet arasında sınır koruma alanındaki iş birliği, suçla mücadelede alınan tedbirler ve gelecekteki iş birliği beklentilerine de değinildi.

Görüşmenin sonunda Vakhtang Gomelauri, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'na Gürcistan'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, taraflar arasındaki işbirliğinin gelecekte de aktif bir şekilde devam etmesini temenni etti.