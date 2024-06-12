MHP Bolu İl Başkanından örnek hareket

Sokak hayvanları için gecesini gündüzüne katan ve canlıların yeme içme ve barınma gibi sorunlarının yanı sıra tedavileriyle de ilgilenen Bolpati Derneği'nin klinik borçları ödendi. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol örnek bir harekete imza atarak derneğin klinik borçlarını ödedi. Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolpati Derneği yöneticileri Çelikkol'a teşekkürlerini iletti. Çelikkol ise yaptığı açıklamada "Bu dünyadaki her canlının yaşama hakkı vardır. Bizler de sokaktaki canlarımızın tedavileri için gecesinin gündüzüne katan Bolpati Derneği'mizin borcu olduğunu öğrendik. Biz de taşın altına elimizi koyarak bir nebze de olsa destek olabilmek adına derneğimizin klinik borçlarını ödedik. Bundan sonra da elimizden geldiğince desteklerimize devam edeceğiz" dedi.