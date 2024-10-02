MHP Gerger ilçe başkanlığına Hasan Aslan, atandı

Üstlenmiş olduğu sorumluluğun bilinciyle MHP Gerger ilçe teşkilatını hak ettiği yere taşımak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirten kurucu başkan Hasan Aslan; "31 Temmuz 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile başlamış olduğumuz serüvenimizde yine yeni yeniden diyerek Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçelinin onayı ile Gerger ilçemiz Milliyetçi Hareket partisi ilçe teşkilatı kurma görevi şahsıma verilmiştir. İlçemiz ve tüm ülkemize hayırlara vesile olması temennisi ile yarım kalan sevdayı tamamlamak için ilçemize daha güzel bir gelecek sunmak ve başı bozukluğu dizayn etmek için elimizi taşın altına koyma vaktidir.



Şahsıma bu görevi layık gören başta genel başkanımız sayın Devlet beye, MHP Adıyaman İl başkanımız Ali Önat'a, reisim kıymetli büyüğüm Selçuk Aslancan'a ve şahsıma güvenip bu görevi bana laik gören tüm ülküdaşlara teşekkür ederim. Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in Fikir, iman, ülkü aşkı, İnsanları güçlü yapan bunlardır. Sözüne istinaden Fikir, iman, ülkü aşkı ile hep diri ve hep güçlü bir şekilde çalışacağım." dedi.